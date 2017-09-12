Рынки акций Европы растут вслед за биржами Азии и США

Европейские фондовые рынки продолжили ралли, начав торги вторника на положительной территории, поскольку биржи Азии и США обновили рекордные пики на фоне ослабления беспокойства о последствиях урагана “Ирма” и ситуации на Корейском полуострове.

К 11.09 панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,43 процента, немецкий DAX набрал 0,43 процента, французский CAC 40 прибавил 0,38 процента, а британский FTSE 100 вырос на 0,24 процента.

В лидеры роста вновь вышли акции финансовых компаний. Сектора финансовых услуг и банков прибавили 1,0 и 0,8 процента соответственно.

Бумаги страховых компаний, которые способствовали росту европейских бирж в понедельник, подорожали на 0,47 процента.

Акции Volkswagen выросли на 0,68 процента, так как компания в понедельник обнародовала план стоимостью 20 миллиардов евро, предполагающий разработку автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Бумаги Virbac просели на 10,5 процента, поскольку занимающаяся производством лекарств для животных компания понизила годовой прогноз.