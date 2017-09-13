Рынки акций Европы под давлением из-за поставщиков Apple

Европейские фондовые рынки открыли сессию среды на отрицательной территории, поскольку ралли мировых бирж, похоже, сходит на нет. Бумаги поставщиков Apple находятся под давлением из-за разочаровывающих новостей о более позднем, чем ожидалось, начале поставок новых iPhone.

К 10.50 панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,39 процента, немецкий DAX - на 0,16 процента, французский CAC 40 - на 0,15 процента, а британский FTSE 100 - на 0,78 процента.

Индекс “голубых фишек” еврозоны опустился на 0,17 процента.

Бумаги производителей чипов, поставляющих свою продукцию Apple, оказались в числе аутсайдеров. Акции AMS просели на 3,7 процента, Dialog Semiconductor - на 2 процента, а STMicro - на 1,52 процента.

По словам трейдеров, давление на акции оказала новость о том, что Apple начнет поставки нового iPhone X 3 ноября, то есть позднее, чем ожидалось.

В лидеры роста среди прочих вышли бумаги Covestro, которые выросли на 1,9 процента, так как немецкая Bayer продала долю в компании в размере 9,4 процента.