Рост евро продолжил оказывать давление на рынки акций Европы

Европейские фондовые рынки начали сессию пятницы снижением на фоне спокойных торгов на азиатских биржах и Уолл-стрит, поскольку ралли евро продолжило ухудшать спрос на региональные акции.

К 11.14 панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,22 процента, британский FTSE 100 опустился на 0,23 процента, немецкий DAX потерял 0,08 процента, а французский CAC 40 сбавил 0,3 процента.

Бумаги европейских банков немного укрепились, проведя четыре торговых дня кряду на отрицательной территории. Индекс сектора поднялся на 0,36 процента.

Бумаги оператора пабов Greene King снизились на 13,2 процента из-за данных о плохих продажах.

Акции французской Rubis просели на 2,3 процента после публикации результатов за первое полугодие.