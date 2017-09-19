Доллар вблизи 8-недельного максимума к иене, инвесторы ждут совещания ФРС

Доллар держится вблизи максимума восьми недель к иене, поскольку инвесторы ждут заявления ФРС по итогам двухдневного заседания, которое позволит судить о темпах и сроках ужесточения денежно-кредитной политики регулятора.

К 8.36 доллар США торговался на уровне 111,82 иены, набирая 0,24 процента.

Американская валюта укрепилась благодаря росту доходности гособлигаций США. В понедельник доходность 10-летних бумаг Казначейства США выросла до месячнорго максимума, или 2,237 процента.

Теперь инвесторы готовятся к вероятному ужесточению политики ФРС по итогам двухдневного заседания в среду, особенно с учётом того, что Банк Англии удивил рынки на прошлой неделе, упомянув о возможном повышении ставки.

Иена вяло среагировала на возможное объявление премьер-министром Синдзо Абэ досрочных выборов уже в октябре.

Евро вырос на 0,23 процента до $1,1985, поднимаясь четвёртый день подряд.

Британский фунт вырос на 0,35 процента до $1,3552.

Валюта подскочила до 15-месячного максимума в понедельник из-за спекуляций о том, что Банк Англии поднимет ставки впервые почти за десять лет.