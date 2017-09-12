Китайский фондовый рынок закрылся в плюсе

Китайский фондовый рынок завершил торги вторника на положительной территории, хотя рост акций потребительских и финансовых компаний ограничила во второй половине дня фиксация прибыли в акциях предприятий по производству новых электромобилей.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,3 процента до 3.837,93 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,1 процента и закрылся на отметке 3.379,49 пункта.

Бумаги китайских автомобильных компаний, производящих автомобили на альтернативных источниках энергии, растеряли первоначальный рост - соответствующий индекс снизился на 0,2 процента, поднимаясь в ходе сессии на 4,5 процента до рекордного максимума.

Акции компаний, занимающихся недвижимостью, продолжили оказывать давление на рынок, тогда как бумаги потребительских и финансовых компаний вышли в лидеры роста, прибавив к закрытию торгов 1 процент и 0,6 процента соответственно.

Фондовые индексы Гонконга были стабильны во вторник, при этом ключевой индекс удерживался вблизи максимумов более чем двух лет.

Укрепление акций потребительских и сырьевых компаний нивелировалось падением бумаг компаний-застройщиков и авиаперевозчиков.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,1 процента до 27.972,24 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,2 процента, закрывшись на отметке 11.242,06 пункта.

Сектор потребительских товаров поднялся более чем на 1 процент, а индекс, отслеживающий сырьевые акции подскочил примерно на 3 процента на фоне роста сырьевых цен.