Доллар приостановил подъем в преддверии публикации статистики США

Доллар США приостановил рост в четверг, поскольку трейдеры ждут публикации инфляционной статистики США, которая поможет понять, будет ли ФРС продолжать повышать ставки прежними темпами.

Доллар торговался у 110,47 иены к 9.00, сохраняя нулевую динамику. Ранее американская вылюта выросла до 110,735 иены, пикового значения с 16 августа.

Ожидается, что индекс потребительских цен в США, который выйдет в четверг, вырос на 1,6 процента в августе в годовом исчислении, что стало бы минимальным значением с начала 2015 года, против 1,7 процента в июле.

Евро держался отметки $1,1878, отойдя от пика 2,5 лет на уровне $1,2092, установленного в пятницу.

В четверг внимание инвесторов будет сосредоточено на решении Банка Англии в области денежно-кредитной политики, а также Национального банка Швейцарии.

Британский фунт к 9.00 находился у $1,3201, торгуясь малоподвижно к доллару.

Ожидается, что Банк Англии сохранит рекордно низкое значение ставок на уровне 0,25 процента в четверг.

Австралийский доллар подскочил после выхода данных занятости [AUEMP=ECI], однако слабые экономические данные Китая, одного из крупнейших торговых партнеров страны, ограничили подъем.

Австралийский доллар вырос на 0,2 процента, до $0,8003.