Рынки акций Европы могут снизиться третью сессию кряду, финансовый сектор под давлением

Европейские фондовые рынки начали торги среды отрицательной динамикой индексов на фоне осторожности на рынке в преддверии заседания ЕЦБ, тогда как напряженность на Корейском полуострове ударила по рисковым активам.

К 10.52 панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,26 процента и может провести в минусе третью сессию кряду, а индекс “голубых фишек” еврозоны опустился на 0,23 процента.

Немецкий DAX просел на 0,15 процента, французский CAC 40 потерял 0,19 процента, а британский FTSE 100 сбавил 0,38 процента.

Финансовый сектор снизился наиболее существенно. Акции банков еврозоны продолжили дешеветь, поскольку сектор вновь оказался в фокусе внимания инвесторов перед заседанием ЕЦБ.

Бумаги датского Jyske Bank показали наибольший спад в индексе STOXX, потеряв 4 процента, так как BRFholding сократил свою долю акций кредитора.

Геополитическая напряженность в отношениях КНДР и США усилила давление на рынки после угроз Пхеньяна в адрес Вашингтона.

Почти все секторы европейских фондовых рынков находились на отрицательной территории, при этом сводный индекс горно-металлургических компаний сбавил 0,31 процента, а индекс нефтегазового сектора потерял 0,35 процента из-за снижения цен на сырье.