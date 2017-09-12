Доллар устойчив к иене, евро на фоне усилившегося аппетита к риску

Доллар удерживает значительное преимущество после резкого скачка к евро и иене благодаря оживившемуся стремлению к риску после того, как беспокойства относительно урагана “Ирма” и Северной Кореи сошли на нет.

К 8.40 доллар вырос на 0,01 процента до 109,40 иены после подъёма на 1,4 процента в понедельник, самого значительного однодневного роста с середины января.

“Уменьшение беспокойства в связи с ураганом ”Ирма“ и Северной Кореей стало ключевым фактором восстановления доллара. Вероятно, внимание рынка теперь снова будет приковано к фундаментальным показателям, хотя на этой неделе немного крупных событий, которые могли бы задать направление динамике валют”, - сказал Син Кадота, старший стратег Barclays в Токио.

Евро близок к уровням закрытия предыдущих торгов, в ходе которых он растерял 0,7 процента, и колеблется у отметки $1,1950.

Швейцарский франк, к которому, наряду с иеной, часто обращаются инвесторы в периоды бегства от риска, торговался с нулевой динамикой на уровне 0,9558 за доллар.

Британский фунт был малоподвижен, показывая значение $1,3172 после снижения на 0,25 процента накануне.

По отношению к евро фунт держится куда лучше, поддерживаемый слухами о том, что Банк Англии может занять более жёсткую позицию относительно ставок для защиты валюты на совещании в четверг.

Фунт колеблется вблизи месячного максимума на уровне 90,75 пенса за евро.

Австралийский доллар снизился на 0,05 процента до $0,8022, всё дальше отходя от двухлетнего пика на уровне $0,8125, отмеченного в пятницу.