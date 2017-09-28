ЕЦБ обсудит корректировку, но не завершение скупки активов - Прат

Чиновники Европейского центробанка в свете повышения темпов роста экономики обсудят корректировку, но не сворачивание мер стимулирования, и учтут, что рынки могут слишком остро отреагировать на любые изменения, сказал в четверг главный экономист ЕЦБ Питер Прат.

ЕЦБ в октябре, как ожидается, объявит о начале сокращения программы стимулов с 2018 года на фоне устойчивого роста ВВП и быстрого снижения безработицы. Основной темой для обсуждений, скорее всего, станет то, насколько смелым должен быть следующий шаг регулятора и должен ли он разработать дорожную карту для завершения скупки активов.

Прат сказал, что нормализация монетарной политики не должна спровоцировать серьезное потрясение для экономики, однако предупредил, что ЕЦБ должен действовать осмотрительно, и напомнил, что инфляция все еще далека от целевого уровня регулятора.

“Ситуация со стороны реальной (экономики) стала гораздо, гораздо лучше”, - сказал Прат, выступая на конференции в Берлине.

“Но работа еще не завершена. Теперь речь идет о перенастройке”.

Рынки ждут, что регулятор с января сократит скупку активов с 60 до 40 миллиардов евро в месяц и свернет программу к концу 2018 года.

Главным риском для планов ЕЦБ считается волатильность валютного рынка, поскольку любой скачок евро ослабит прогноз инфляции, сведя на нет все успехи центробанка.

“Мы знаем, что рынки могут слишком бурно отреагировать. Именно поэтому мы осторожны”, - сказал Прат.

“Насколько осторожны?.. Именно об этом мы ведем дискуссии в совете управляющих”.