ЕЦБ столкнулся с пробелами в понимании новых реалий - Драги

Применение нетрадиционных мер денежно-кредитной политики оказалось действенным, однако пробелы в понимании новых инструментов остаются, сказал в среду глава Европейского центрального банка Марио Драги, предостерегая регуляторы от поспешных ответов в условиях новых реалий.

Драги подчеркнул необходимость тщательного анализа и сказал, что центральные банки должны взвешивать используемые в рамках монетарной политики меры, прекращая поддерживать устаревшие подходы, но при этом осознавая пробелы в знаниях того, как работает новая политика.

Речь Драги пришлась на тот момент, когда ЕЦБ столкнулся с ситуацией, в которой экономика еврозоны растет уверенными темпами, тогда как инфляция остается вялой. Это сочетание спровоцировало вопросы об обоснованности применения старых теорий к инфляции, ее связи с занятостью и способностях центральных банков влиять на рост цен.

"Как говорил (английский экономист Джон Мейнард) Кейнс: "Когда меняются реалии, меняется и мое мнение", - сказал Драги.

"Однако все не так просто, и анализ помогает нам решить, необходимо ли менять политику в ответ на изменение реалий или нет".

"Мы должны принимать во внимание сохраняющиеся пробелы в наших знаниях", - сказал Драги в ходе выступления в немецком городе Линдау, не затронув вопросы текущей денежно-кредитной политики.

ЕЦБ не одинок в своих сомнениях. Протокол июльского заседания Федрезерва показал, что некоторые чиновники американского центробанка также сомневаются в обоснованности моделей политики регулятора, поскольку инфляция не ускоряется, несмотря на приближение рынка труда к полной занятости и рост, превышающий потенциал экономики.

Драги осенью придется предпринять конкретные шаги на фоне этой дилеммы. Срок действия скупки активов ЕЦБ, призванной ускорить инфляцию, истекает в конце 2017 года, поэтому чиновникам придется продлить программу или начать ее сворачивать.

Рост экономики еврозоны достиг максимума с начала 2011 года, а безработица недавно опустилась до восьмилетнего минимума, однако инфляция, похоже, продолжит не дотягивать до целевого уровня ЕЦБ вблизи 2 процентов как минимум до конца 2019 года.

Тем не менее Драги защитил использование нетрадиционной монетарной политики, сказав, что оно приносит плоды на фоне экстремальных потрясений и доказывает, что у центробанков остаются инструменты влияния даже после достижения минимального уровня процентных ставок.