Мягкая денежно-кредитная политика ограничит негативные последствия роста евро - Кере из ЕЦБ

Европейский центральный банк продолжит вести аккомодативную политику дольше, чем в предыдущие периоды потребительского шока, вероятно, ограничив отрицательное влияние роста евро, сказал в понедельник член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере.

Комментарии Кере позволяют предположить, что регулятор относительно спокойно смотрит на 14-процентный рост единой европейской валюты к доллару с начала года, хотя глава ЕЦБ Марио Драги назвал курс евро источником неопределенности, за которым необходимо следить.

“По сравнению с предыдущими периодами потребительского шока в этот раз политика останется аккомодативной более длительное время, вероятно, еще сильнее ослабив связанное с ростом укрепление курса валюты”, - сказал Кере на конференции во Франкфурте-на-Майне.

“С учетом, что нынешнее восстановление еврозоны в основном опирается на внутренний спрос, укрепление евро может также оказать меньшее воздействие на рост, чем, к примеру, последствия глобального финансового кризиса”.

ЕЦБ поставил цель достичь инфляции чуть ниже 2 процентов в “среднесрочной перспективе”, что является размытым понятием, на которое влияет размер инфляционного шока.

Регулятору не удавалось достичь целевого показателя четыре с половиной года, и инфляция не приблизится к 2 процентам до 2020 года, показал новый прогноз европейского ЦБ на прошлой неделе.

Однако ожидается, что ЕЦБ начнет сворачивать меры стимулирования после заседания в октябре, поскольку угроза дефляции давно исчезла, а темпы роста намного лучше, чем регулятор прогнозировал всего несколько месяцев назад.

В то же время Кере предупредил, что внешние потрясения могут существенно повлиять на прогноз инфляции.

“Продолжительный экзогенный шок может привести к неоправданному ужесточению финансовых условий и нежелательным последствиям для прогноза инфляции”, - сказал он.