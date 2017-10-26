ЕЦБ продлил программу скупки активов и сократил объем

Европейский центробанк в четверг продлил срок действия программы скупки активов и сократил ее объем, сделав пока самый решительный шаг на пути к отказу от мер стимулирования.

ЕЦБ сообщил, что с 1 января сократит ежемесячный объем скупки активов до 30 миллиардов евро с 60 миллиардов евро и продлит срок действия программы на девять месяцев до конца сентября 2018 года или дальше, если это будет необходимым.

Центробанк сообщил, что объем скупки активов может быть вновь увеличен в случае ухудшения прогноза и подтвердил, что ждет сохранения процентных ставок на текущем уровне в течение длительного времени после окончания программы.

“Если прогноз станет менее благоприятным или если финансовые условия перестанут соответствовать перспективе дальнейшего движения к устойчивой корректировке динамики инфляции, совет управляющих готов расширить программу скупки активов с точки зрения объема и/или продолжительности”, - заявил ЕЦБ после окончания заседания.

Несмотря на корректировку скупки активов, регулятор оставил без изменений процентные ставки.

Ключевая ставка осталась на уровне 0,00 процента, депозитная - на уровне минус 0,40 процента, как и ожидалось.

Глава ЕЦБ Марио Драги даст пресс-конференцию в 15.30.