ЕЦБ опять оставил ставки неизменными

Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) в очередной раз оставил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, центробанк сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц. Программа количественного смягчения будет действовать до конца декабря 2017 года.

Последний раз Европейский центробанк снижал ставки 10 марта 2016 года. Тогда ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,05% годовых до 0%, ставку по депозитам - на 10 базисных пунктов - с минус 0,3% до минус 0,4%.

Тогда же ставка по маржинальным кредитам была снижена на 5 базисных пунктов - до 0,25% годовых.