Последнее обновление: 04.10.2017 17:53

ЕЦБ установил новые правила работы с проблемными долгами

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал проект дополнения к правилам формирования банковских резервов на возможные потери по ссудам, предложив установить минимальный уровень резервов для новой проблемной задолженности.

Просрочка по кредитам остается серьезной проблемой банков еврозоны, несмотря на восстановление отрасли после долгового кризиса.

С начала 2018 года в еврозоне вступит в силу новое определение проблемных кредитов (nonperforming exposure), включающее как кредиты с просрочкой более 90 дней, так и те, по которым есть все основания ожидать проблем с выплатами. ЕЦБ в своем предложении опирается на это определение.

Документ будет обсуждаться с участниками отрасли до 8 декабря 2017 года, при этом 30 ноября пройдут публичные слушания во Франкфурте.

В среднем по еврозоне проблемные кредиты составляли 5,9% кредитного портфеля на конец I квартала (данные ЕЦБ), однако в некоторых странах ситуация заметно хуже: в Италии этот коэффициент равнялся 14,8%, в Греции - 46,2%.

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