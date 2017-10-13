ЕЦБ сфокусируется на более длительной скупке активов, но в меньшем объеме - источники

Представители руководства Европейского центрального банка по итогам заседания в октябре согласились продолжить программу скупки активов в меньших объемах, в основном сойдясь на ее продлении на девять месяцев, сказали Reuters пять источников, напрямую знакомые с ходом обсуждений.

С учетом, что срок программы истекает в конце года, чиновники ЕЦБ должны определиться с тем, будут ли они продлевать меры стимулирования, приняв во внимание, что экономика блока демонстрирует лучшие темпы роста за десятилетия, а инфляция в течение нескольких лет не дотягивает до целевых 2 процентов.

Следующий шаг, который чиновникам ЕЦБ еще предстоит обсудить, должен указать на необходимость ослабить поддержку, учитывая активный рост ВВП, при сохранении аккомодационной политики в течение длительного времени, сказали источники.

Самым существенным предметом споров, вероятно, будет вопрос о том, стоит ли оставить программу бессрочной, дав ЕЦБ возможность продлить ее снова, или послать четкий сигнал о ее завершении, сказали они.

В то время как сторонники жесткой позиции призывают ЕЦБ сообщить о намерении свернуть программу и прекратить скупку активов, чиновники, придерживающиеся более миролюбивых взглядов, хотят, чтобы регулятор сохранил как минимум ту же степень гибкости, как сейчас, чтобы продлить скупку в случае ухудшения прогноза экономики.

“На мой взгляд, компромиссным решением будет оставить все как есть, установив дату окончания, которая позволит нам снова продлить скупку в случае необходимости”, - сказал один из источников.

ЕЦБ предстоит обсудить точный объем ежемесячной скупки. Предложенные варианты начинаются от 25 миллиардов евро и заканчиваются 40 миллиардами евро, но источники говорят, что чиновники сходятся во мнении о том, что текущий объем на уровне 60 миллиардов евро необходимо существенно сократить.

Регулятор отказался от комментариев. Источники сказали, что официальных предложений не поступало.

“Точный объем ежемесячной скупки не имеет существенного значения, так как влияние инфляции будет очень мало”, - сказал один из источников, знакомый с ходом обсуждений.

“Однако продление программы на девять месяцев также отодвигает первое повышение ставки, и это важно. Данный шаг также станет явным сигналом о продолжении аккомодационной политики”.

Источники сказали, что продление программы на полгода будет очень коротким сроком, и ЕЦБ придется вскоре снова начать обсуждать этот вопрос.

Продолжение скупки в течение более длительного срока, например, одного года, которое также является одним из вариантов, представляется более сложным из-за ограниченного количества облигаций, которые покупает ЕЦБ.

Главный экономист ЕЦБ Питер Прат сказал, что в течение периодов спокойствия на рынках целесообразнее будет покупать активы в меньших объемах в течение более длительного периода, так как инвесторы больше оценят долгосрочную поддержку.

Источники сказали, что регулятор также может решить оставить возможность для увеличения объема скупки в случае ухудшения прогноза экономики.