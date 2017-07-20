Последнее обновление: 20.07.2017 16:15

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Reuters.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.

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