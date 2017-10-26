ЕЦБ готовится к началу отказа от масштабных мер стимулирования

Европейский центральный банк практически наверняка объявит в четверг о сокращении объема программы скупки облигаций, что станет самым существенным шагом к отказу от мягкой денежно-кредитной политики.

Поводом для этого может стать то, что восстановление экономики еврозоны продолжается уже пятый год. ЕЦБ может принять решение о сворачивании программы в тот момент, когда другие ведущие центробанки - Федрезерв США и Банк Англии - готовятся повысить ключевые ставки.

Представители регулятора из 19 стран еврозоны могут сократить ежемесячный объем скупки облигаций вполовину на фоне ускорения роста экономики, что станет шагом к отказу от беспрецедентных мер, поддержавших экономику блока после нескольких рецессий.

Однако поскольку инфляция, которая находится в центре внимания ЕЦБ, остается ниже целевого показателя, сокращение объема, как ожидается, будет сопровождаться продлением сроков программы. Это станет сигналом о том, что регулятор продолжит стимулировать рост экономики, пусть и в меньшем объеме, на протяжении еще нескольких лет.

Источники, знакомые с позицией ЕЦБ, сказали, что представители регулятора в основном склоняются к продлению скупки на девять месяцев и сокращению объема, вероятно, наполовину с текущих 60 миллиардов евро, в то же время подтверждая приверженность сохранению ставок на нынешнем уровне в течение длительного времени после окончания программы.

Самым существенным предметом споров, вероятно, будет вопрос о том, стоит ли оставить программу бессрочной, дав ЕЦБ возможность продлить ее снова, или послать четкий сигнал о ее завершении.

Состояние экономики в целом такое же, как до мирового финансового кризиса. Непрерывный рост обеспечил создание 7 миллионов рабочих мест, и теперь экономика расширяется самостоятельно, опираясь на внутреннее потребление.

Капитализация банков и объем кредитования выросли, а различия между ведущими и периферийными странами, похоже, стираются.

Однако инфляция не достигнет целевого показателя ЕЦБ на уровне чуть ниже 2 процентов как минимум в течение нынешнего десятилетия, так как избыток рабочей силы на рынке труда остается существенным, ограничивая рост зарплат и становясь поводом для регулятора продолжать поддержку.

Однако подходящие для программы ЕЦБ облигации постепенно заканчиваются. Это позволяет предположить, что регулятор будет все чаще будет затрагивать вопрос рыночных ограничений, так как существенное изменение правил может стать ложным сигналом в тот момент, когда банк работает над завершением программы.

Чтобы заложить основу для окончания скупки облигаций, ЕЦБ, вероятно, переключит внимание на традиционные инструменты, таких как процентные ставки, которые, как ожидается, будут оставаться на текущих уровнях как минимум до 2019 года.

ЕЦБ объявит о своем решении в 14.45. Пресс-конференция Драги начнется в 15.30 (указано минское время).