Последнее обновление: 19.07.2017 17:44

Глава Банка Франции считает аккомодативную монетарную политику ЕЦБ необходимой

Европейский центробанк делает успехи, подталкивая инфляцию к 2-процентному целевому уровню, однако мягкая монетарная политика все еще необходима, сказал в среду Франсуа Вильруа де Гало, чиновник ЕЦБ и глава Банка Франции.

Выступая в нижней палате французского парламента, Вильруа де Гало сказал, что ЕЦБ свел на нет угрозу дефляции, однако инфляция все еще далека от целевого уровня центробанка.

"Мы делаем успехи, но мы пока не достигли цели, поэтому наша аккомодативная монетарная политика по-прежнему необходима, - сказал он. - Мы меняем ее интенсивность в зависимости от экономической ситуации и по мере приближения к цели".

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