Акции Китая снизились, несмотря на подъем юаня

Китайские акции снизились в пятницу после трех недель подъема, несмотря на видимое стремление инвесторов вновь вкладываться в рынок, поддерживаемый данными устойчивого экономического роста и ростом юаня.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,1 процента до 3.825,99 пункта, а Shanghai Composite был малоподвижен, остановившись на значении 3.365,24 пункта.

Всего за неделю CSI300 и SSEC потеряли 0,1 процента.

Шанхайский индекс уверенно держится выше психологически важной отметки 3.300 пунктов 11-ю сессию подряд.

Акции компаний, производящих потребительские товары, снизились на 2,9 процента за неделю, создав наибольшее понижательное давление на рынок, в то время как акции девелоперов подскочили на 6 процентов, поскольку инвесторы переключают внимание на более активные сектора в уверенности, что китайская экономика продолжит устойчиво расти до конца года.

Кроме того, инвесторы ожидают стабильности на рынке перед важным съездом компартии Китая в середине октября, на котором будет объявлено о перестановках в руководстве страны, а также об экономических планах и приоритетах правительства в ближайшие пять лет.

Акции Гонконга, напротив, выросли в пятницу, однако снизились за неделю из-за острожности инвесторов, опасающихся обострения напряженности на Корейском полуострове.

За день индекс Hang Seng вырос на 0,5 процента до 27.668,47 пункта. Индекс China Enterprises также вырос на 0,5 процента, до 11.149,64 пункта.

За неделю HSI потерял 1 процент, а HSCE снизился на 1,2 процента.