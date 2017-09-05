Европейские рынки акций выросли благодаря финансовому сектору

Акции Европы выросли во вторник, отмахнувшись от геополитической напряженности и переключив внимание на слияния и поглощения. Подъем рынков поддержали сектор здравоохранения и акции финансовых компаний.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.04 МСК вырос на 0,3 процента, в понедельник прервав трехдневную победную серию после шестых и пока самых мощных ядерных испытаний Северной Кореи. Индекс “голубых фишек” еврозоны также прибавил 0,3 процента.

Британский FTSE 100 вырос на 0,3 процента, немецкий DAX - на 0,6 процента.

Подъем поддержали акции финансовых компаний, восстановившиеся после слабого начала недели из-за бегства инвесторов от риска. Сектор здравоохранения вырос благодаря подъему акций Merck KGAA на 2,8 процента после того, как немецкий производитель лекарств сообщил, что рассматривает продажу своего потребительского бизнеса.

Акции британского производителя инжинирингового ПО Aveva взлетели более чем на 24 процента после того, как компания договорилась о слиянии с подразделением ПО французской Schneider Electric.

Бумаги Schneider Electric подорожали на 0,6 процента.