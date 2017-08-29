Доллар скатился до минимума 4 месяцев к иене после ракетного запуска КНДР

Доллар упал до 4-месячного минимума к иене после того, как Северная Корея запустила ракету в сторону Японии, что подогрело геополитическую напряженность.

Доллар США снизился на 0,4 процента к иене к 8.42, ранее просев до 108,33 иены на утренних торгах в Азии, минимального значения с середины апреля.

В азиатском регионе доминировали осторожные настроения после запуска ракеты КНДР: японский фондовый индекс Nikkei снизился до минимального значения почти за четыре месяца.

Как правило, иена растет в периоды геополитического или финансового стресса, поскольку Япония является крупнейшей страной-кредитором с профицитом счета текущих операций.

Не исключено и дальнейшее снижение доллара к иене, учитывая нарастающую геополитическую напряженность, сказал Теппей Ино, аналитик банка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Сингапуре.

“Не похоже, чтобы ситуация успокаивалась, поэтому я думаю, что нужно быть начеку. - сказал Ино. - Очень сложно точно спрогнозировать, что может случиться после этого”.

Швейцарский франк добрался до месячного максимума на уровне 0,9498 франка за доллар, однако позднее отступил к значению 0,9522 франка за доллар.

Доллар снижался еще до запуска северокорейской ракеты, особенно по отношению к евро, после того как глава ФРС Джанет Йеллен не стала затрагивать тему денежно-кредитной политики на конференции глав центробанков в Джексон-Хоул на прошлой неделе, а глава ЕЦБ Марио Драги воздержался от вербальных интервенций, способствовавших бы падению курса евро.

Еще одним фактором снижения доллара стал разрушительный ураган “Харви”, парализовавший Хьюстон и многочисленные НПЗ в Мексиканском заливе и породивший опасения о последствиях шторма для американской экономики.

Евро опустился на 0,01 процента до $1,1976. Ранее во вторник единая европейская валюта выросла до $1,1986, максимального значения с января 2015 года.

Индекс доллара к корзине основных валют в целом малоподвижен, текущие котировки - около 92,200 пункта.

На утренних торгах в Азии индекс упал до минимального уровня с мая 2016 года.