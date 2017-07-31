Доллар находится под давлением из-за политической неопределенности в США

Доллар в понедельник колеблется около минимума двух с половиной лет против евро, испытывая давление из-за политической неопределенности в США и разочаровывающей американской статистики, которые усилили сомнения в возможности еще одного повышения процентных ставок ФРС в текущем году.

Рост ВВП крупнейшей экономики мира ускорился до 2,6 процента во втором квартале, совпав с прогнозами экономистов, опрошенных Рейтер, но показатель за первый квартал был пересмотрен в сторону понижения до 1,2 процента.

Затраты на оплату труда в США во втором квартале тоже выросли не столь значительно, как ожидалось, показали опубликованные в пятницу данные, дав еще один повод для беспокойства относительно того, что инфляция останется на низком уровне.

Усиление политической неопределенности в США, как ожидается, также заставит доллар удерживать оборонительную позицию.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сменил главу аппарата Белого дома, Райнса Прибуса, назначив на этот пост министра национальной безопасности Джона Келли.

Надежды на то, что администрация Трампа в ближайшем будущем осуществит налоговые реформы и меры экономического стимулирования, рассматриваемые в качестве благоприятных факторов для курса национальной валюты, уменьшились и после того, как Сенат в пятницу не смог отменить ряд ключевых положений реформы здравоохранения Obamacare, разработанной администрацией предыдущего американского президента Барака Обамы.

Евро немного ослаб - до $1,1735, но остается недалеко от максимума с января 2015 года - $1,1777, достигнутого в четверг.

По отношению к иене доллар снизился на 0,1 процента до 110,51 иены, коснувшись в предыдущую сессию отметки 110,300, минимума с середины июня.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, поднялся на 0,2 процента до 93,405, отыграв часть потерь после падения на 0,6 процента в пятницу.

Британский фунт стерлингов меняется незначительно около отметки $1,3127, находясь вблизи 10-месячного максимума $1,3159, установленного в четверг.