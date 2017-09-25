В Польше представят новые законопроекты об изменениях в судебной системе

В Польше в понедельник планируют представить новые президентские проекты законов о Верховном суде Польши и Национальном совете судопроизводства, которые в июле президент Анджей Дуда ветировал.

“В понедельник в 13 часов (по киевскому времени) президент Анджей Дуда выступит с заявлением для СМИ”,- написал в Тwitter пресс-секретарь президента РП Кшиштоф Лапинский.

До этого Дуда провел широкие консультации с представителями всех партий в польском парламенте, а в прошлую пятницу имел полуторачасовую встречу с лидером правящей правоконсервативной партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярославом Качиньским. По ее результатам Качиньский заявил польским СМИ о “значительной разнице во взглядах” с президентом.

Как сообщалось, в конце июля президент Польши Дуда наложил вето на два из трех законопроектов, которые имеют целью реформировать систему судопроизводства. Качиньский тогда подчеркнул, что это решение Дуды было ошибкой.

В Еврокомиссии призвали власть Польши воздержаться от изменений в судебной системе и направили в начале сентября письма польскому правительству, в котором призвали привести законодательство государства в соответствие с требованиями общеевропейского и ценностей Евросоюза. При єтом в Варшаве назвали заявления Брюсселя безосновательным вмешательствам во внутренние дела страны.