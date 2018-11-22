Сейм Польши изменил закон о Верховном суде по требованию Евросоюза

Депутаты Сейма Польши приняли поправки к закону о Верховном суде, из-за которого против Варшавы Европейский Союз начал процедуру введения санкций за "нарушение ценностей ЕС". Об этом свидетельствует информация на сайте нижней палаты польского парламента.

Законопроектом предусмотрено продление полномочий судей Верховного и Высшего административного судов старше 65 лет и отменяется процедура получения соответствующего согласия президента Польши на назначение судей, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

20 судей смогут продолжить работу в Верховном суде Польши, несмотря на достижение пенсионного возраста.

За законопроект проголосовали 215 депутатов, против - 161, 24 воздержались. Теперь поправки к закону отправлены на рассмотрение в Сенат.

1 марта Европейский парламент поддержал решения Европейской комиссии о начале процедуры введения санкций против Польши из-за судебной реформы в стране, которая, по мнению ЕС, ставит под угрозу "ценности Европейского союза" и, в частности, верховенство права. Статья 7 Договора ЕС до сих пор никогда не использовалась. Санкция предусматривает временное лишение Варшавы права голоса в Совете ЕС.