Сенат Польши ночью проголосовал за очередные изменения в системе судопроизводства

Сенат Польши ночью проголосовал за внесение изменений в законы о Верховном суде, Национальном совете судопроизводства, системе судов и о прокуратуре.

За изменения в этих законах голосовали 60 сенаторов “Права и Справедливости” (PiS), против — 30 политиков оппозиционной партии “Гражданская платформа” (РО).

Изменения касаются процедур избрания председателя Верховного суда. В частности, в соответствии со внесенными поправками, председателя суда смогут выбирать 2/3 судей Верховного суда, а не как до этого — весь состав суда. По состоянию на сегодня в Верховном суде вакантными остается еще 44 судейские должности.

Голосование в зале Сената происходило под лозунги оппозиционных сенаторов “Свободные суды!”.

Представляя изменения в законы, заместитель министра юстиции Польши Лукаш Пебяк убеждал, что они носят технический, а не политический характер и помогут в исправном функционировании Верховного суда, общих судов и прокуратуры. Докладчик относительно этих изменений, сенатор PiS Рафал Амброзик настаивал, что изменения имеют целью эффективно реформировать систему судопроизводства.

Спикер гражданских прав Польши Адам Боднар подчеркивал, что у него вызывают сомнения очень быстрые темпы и способ принятия этих поправок. По его убеждению, принятие этих изменений будет означать подчинение судов политикам. Вице-маршалок Сената Богдан Борусевич РО подчеркивал, что эти изменения — это разрушение правовой системы.

Ночное голосование в Сенате происходило под аккомпанемент протеста под парламентом против принятия изменений. Протесты против изменений в системе судопроизводства во вторник проходили также и в других польских городах, в частности Вроцлаве, Кракове, Щецине, Белостоке и других..

После внесения предыдущих изменений в закон о Верховном суде РТ, вступивших в силу в начале июля, польская власть не считает судью Малгожату Герсдорф действующим председателем Верховного суда. В то же время Герсдорф, а также значительная часть судейского корпуса убеждены, что она остается председателем этого суда, поскольку ее шестилетняя каденция, которая определена Конституцией страны, завершается в 2020 году.

Принятые ночью изменения в закон определяют новую процедуру избрания председателя этого суда.