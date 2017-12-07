В польском Сейме до ночи рассматривали скандальные законы о судопроизводстве

Комиссия Сейма по юридическим вопросам в половине третьего (по киевскому времени) со среды на четверг завершила рассмотрение президентских законопроектов о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства (KRS).

Это открывает путь к голосованию за эти законопроекты в пятницу, 8 декабря.

В результате длительной дискуссии были приняты почти все поправки в законопроекты авторства правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) и отвергнуты предложения оппозиционных партий.

Политики оппозиционных партий призвали прервать ночное обсуждение законопроектов, а также изменить председательствующего на заседании. Политики правящей PiS, которые имеют большинство в комиссии, отказались это сделать.

Как информировало агентство, в конце июля PiS инициировала серьезные законодательные изменения в судопроизводстве страны, предложив и быстро проголосовав в Сейме и Сенате за три закона - о судах общей юрисдикции, Верховном суде и Национальном совете судопроизводства. Содержание законов, а также ускоренные темпы их принятия вызвали протесты по всей Польше и значительный международный резонанс. Польская оппозиция и значительная часть общественности убеждали, что PiS хочет подчинить себе судебную ветвь власти. Представители власти отвергали эти утверждения, заявляя, что изменения имеют целью улучшить функционирование судебной системы страны, ликвидировать коррупционные схемы и кастовую вседозволенность судей.

Под давлением протестов президент Польши Дуда наложил вето на два из трех законов - о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства, назвав их частично неконституционными. В сентябре он подал в Сейм два новых законопроекта о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства. После этого Дуда несколько раз обсуждал эти законы с лидером PiS Ярославом Качиньским.