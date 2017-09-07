Рынки акций Китая и Гонконга завершили сессию в минусе

Фондовый рынок Китая закрыл торги четверга снижением, поскольку фиксация прибыли в ресурсном секторе после ралли и подешевевшие бумаги банков нивелировали рост сектора недвижимости.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,5 процента и закрылся на отметке 3.829,87 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6 процента до 3.365,50 пункта.

Сектор недвижимости вышел в лидеры роста, подскочив на 4,5 процента и показав лучший торговый день за два месяца.

Акции банков и энергокомпаний оказали давление на рынок, завершив торги снижением на 0,9 и 1,5 процента соответственно.

“Мы ожидаем, что китайский фондовый рынок будет расти более сбалансированными темпами, так как беспокойство о ”секторе новой экономики“ ослабло, поскольку растущие компании отчитались о высокой полугодовой прибыли”, - пишет аналитик Capital Corporation Limited (CICC) Чжоу Гуан.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, вырос на 2,2 процента с начала сентября после роста на 6,5 процента за август. В начале года инвесторы избегали покупки акций растущих компаний, в частности входящих в технологический сектор, так как считали их стоимость слишком высокой.

По словам аналитика, ожидания устойчивого экономического роста до конца года поддержали спрос на акции.

Фондовый рынок Гонконга растерял набранное в начале торгов преимущество и закрылся снижением по итогам сессии четверга на фоне потерь китайской биржи.

Индекс Hang Seng опустился на 0,3 процента до 27.522,92 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,3 процента, закрывшись на отметке 11.098,72 пункта.

Динамика секторов была смешанной: сектор информационных технологий и акции энергокомпаний снизились на 1 и 0,6 процента соответственно, тогда как бумаги застройщиков выросли на 1,1 процента.