Доллар оправился после распродажи; в фокусе - КНДР и ураган "Ирма"

Доллар вырос на торгах понедельника, отойдя от достигнутых на прошлой неделе минимумов к основным валютам-соперникам, после того, как КНДР отметила годовщину своего образования без ракетных и ядерных испытаний.

Вместо ракетных пусков в субботу Пхеньян отметил 69-летие, наградив ученых, участвовавших в проведении мощных ядерных испытаний в начале сентября.

Доллар к 8.42 набрал 0,48 процента к иене, поднявшись до 108,35 иены JPY=> и отойдя от пробитого в пятницу минимума 10 месяцев на уровне 107,32 иены.

Ослабление беспокойства ввиду отсутствия новых провокационных действий КНДР стало поводом закрыть короткие позиции по доллару, сказал трейдер в одном из японских банков в Сингапуре.

“Думаю, это говорит о том, что рынок немного паниковал в пятницу, опасаясь выходных”, - сказал трейдер.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской нацвалюты к корзине основных валют-соперников, вырос на 0,17 процента до 91,506. В пятницу индекс опустился до 91,011, минимума двух с половиной лет.

Однако по словам Масафуми Ямамото из Mizuho Securities, опасения дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове остаются источником давления на доллар, так же, как и вероятность негативных последствий для роста ВВП США от урагана “Ирма”.

Евро снизился на 0,17 процента до $1,2013 после подъема в пятницу до $1,2092, максимума с января 2015 года.

Несмотря на рост единой европейской валюты и перспективы ее дальнейшего укрепления на фоне ожиданий смены курса денежно-кредитной политики ЕЦБ, регулятор дал понять, что ускорит начало сворачивания программы мер стимулирования.

Доллар также вырос к китайскому юаню, который отошел от задетого в пятницу пика 21 месяца.