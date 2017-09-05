Индекс Nikkei достиг недельных минимумов из-за напряженности вокруг КНДР

Японский индекс Nikkei достиг недельных минимумов на волатильных торгах вторника, поскольку напряженность вокруг Корейского полуострова ударила по аппетиту к риску.

Nikkei сбавил 0,6 процента, завершив торги на уровне 19.385,81 пункта после снижения до отметки 19.354,59 пункта - минимума с 29 августа.

“Основным фактором, оказывающим давление на рынок, сейчас, похоже, является неопределенность вокруг Северной Кореи, и инвесторы ждут, что будет дальше”, - сказал Юката Миура из Mizuho Securities.

Южная Корея во вторник сообщила, что соглашение о снятии ограничения на вес боеголовок, которое Сеул и Вашингтон заключили в понедельник, поможет ответить на ядерную и ракетную угрозу КНДР после того, как Пхеньян провел шестые и пока самые мощные ядерные испытания.

США в понедельник обвинили торговых партнеров Северной Кореи в поддержке ядерных амбиций изолированного государства и сообщили, что Пхеньян “просит войны”, на фоне признаков подготовки КНДР к новым ракетным пускам.

Акции Fast Retailing, оператора сети магазинов одежды Uniqlo, подешевели на 0,7 процента после того, как сопоставимые продажи компании на домашнем рынке в августе снизились на 3,4 процента в годовом выражении.

Бумаги Japan Airlines снизились на 1,1 процента после того, как летевший в Нью-Йорк самолет компании вернулся в аэропорт Токио из-за проблем с двигателем.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,8 процента, завершив торги на уровне 1.590,71 пункта.

Индекс JPX-Nikkei 400 опустился на 0,7 процента до 14.109,19 пункта.