Доллар сдал позиции, ждет данных о ВВП США

Доллар снизился к корзине основных валют-соперников в пятницу, растеряв набранное ранее небольшое преимущество в преддверии данных о ВВП США во втором квартале.

К 8.40 индекс доллара опустился на 0,06 процента до 93,808 после роста на 0,2 процента днем ранее.

Доллар, упавший до минимума 13 месяцев в середине недели после заявления Федрезерва США, согласно которому регулятор не спешит вновь повышать ставки, получил поддержку в четверг на фоне роста доходности госбондов США благодаря оптимистичным торговым данным.

В фокусе рынка - данные о ВВП США за второй квартал, которые будут опубликованы в 15.30 МСК.

Экономисты ожидают, что крупнейшая в мире экономика выросла примерно на 2,6 процента во втором квартале против роста на 1,4 процента в первом квартале.

Евро подрос на 0,15 процента к доллару до $1,1693. Накануне единая европейская валюта потеряла около 0,5 процента, отойдя от пика двух с половиной лет - 1,1777. За неделю евро может набрать 0,2 процента.

Швейцарский франк увеличил потери к евро, коснувшись 1,1364 франка за евро. Это самый слабый показатель для валюты Швейцарии с января 2015 года.

Доллар снизился на 0,24 процента к иене до 110,95 иены, растеряв набранное днем ранее скромное преимущество. За неделю валюта может потерять 1,2 процента.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7975.

Новозеландский доллар торговался у отметки $0,7479 после роста до максимума с мая 2015 года в $0,7557 в четверг.