Доллар снизился к иене из-за напряженности вокруг КНДР, комментариев ФРС об инфляции

Доллар снизился к иене в среду, приблизившись к пробитому недавно минимуму четырех с половиной месяцев, из-за напряженности на Корейском полуострове и комментариев представителя руководства ФРС США о вялой инфляции.

К 8.44 доллар опустился на 0,1 процента к иене до 108,67 иены, ранее коснувшись отметки 108,50 иены, что приблизило валюту к достигнутому 29 августа минимуму на уровне 108,265 иены, самому слабому показателю с середины апреля.

Швейцарский франк подрос на 0,03 процента к доллару до 0,9548 франка за доллар.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал президенту РФ Владимиру Путину в среду, что ситуация на Корейском полуострове может развиваться непредсказуемо, если Пхеньян не остановит “провокации” после очередного ядерного испытания.

Иена и швейцарский франк выросли с начала недели, так как геополитическая напряженность вновь возросла после того, как КНДР в воскресенье провела шестые и пока что самые мощные ядерные испытания, отбив у инвесторов аппетит к риску.

Давление на рынок также оказало беспокойство о медленном росте инфляции. Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард во вторник сказала, что инфляция в США “существенно” не дотягивает до целевого уровня, поэтому регулятор должен быть осторожен в отношении дальнейшего повышения ставок.

Евро практически не изменился в среду, находясь вблизи $1.1915 и оставаясь ниже пробитого на прошлой неделе максимума двух с половиной лет - $1,2070, поскольку инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка в четверг.

Индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников вырос на 0,05 процента до 92,299.

Канадский доллар снизился на 0,1 процента до C$1,2386 за доллар.