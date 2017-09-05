Доллар снижается к иене, франку из-за напряженности вокруг Корейского полуострова

Доллар снижается к японской иене и швейцарскому франку на фоне роста глобальной напряжённости из-за Северной Кореи, которая, как многие опасаются, может провести новые ракетные испытания.

Доллар США к 9.00 снизился на 0,42 процента до 109,30 иены, двигаясь к минимальному значению 109,220, установленному накануне из-за испытания водородной бомбы КНДР в воскресенье.

Швейцарский франк вырос на 0,2 процента до 0,9548 франка за доллар, наращивая преимущество понедельника, когда американская валюта поднялась на 0,7 процента.

Геополитическая напряжённость обострилась после мощного испытания ядерного оружия КНДР в воскресенье. Ситуация остаётся сложной из-за вероятности новых испытаний КНДР баллистических ракет перед грядущим празднованием Дня основания республики 9 сентября.

Южнокорейская Asia Business Daily сообщила во вторник со ссылкой на неназванные источники в разведке, что Пхеньян перемещает межконтинентальную баллистическую ракету к западному побережью.

Евро вырос на 0,15 процента до $1,1907, возвращаясь к максимальному значению понедельника на уровне $1,1922.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,12 процента до 92,526 пункта.

По отношению к повсеместно снижающемуся доллару США австралийский доллар вырос на 0,25 процента до $0,7962, возвращаясь к месячному максимуму на уровне $0,7997, установленному в пятницу.