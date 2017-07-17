Доллар опустился до минимумов на фоне оживления кэрри-трейд

Доллар США торгуется вблизи 10-месячного минимума к корзине основных валют, а высокодоходные валюты, в числе которых австралийский доллар, выросли до пиков двух лет, поскольку инвесторы вкладывались в новые позиции после выхода данных, которые умерили ожидания повышения ставки ФРС США в ближайшие месяцы.

Индекс доллара к 15.34 снизился на 0,02 процента до 95,135 пункта.

Самую заметную динамику показала пара иена/британский фунт после выхода китайских данных, которые превзошли ожидания, хотя прибыль фиксировалась больше обычного.

ВВП Китая во втором квартале вырос на 6,9 процента, превысив прогнозы, показатели розничных продаж и промпроизводства также оказались высокими.

Австралийский доллар подскочил до двухлетнего максимума, составив к 15.34 МСК $0,7829.[AUD/]

Ожидания повышения ставки ФРС США скатились ниже 50 процентов после выхода данных инфляции в пятницу; учитывая, что на этой неделе не ожидается значимых данных, у рынков есть ещё уйма времени, чтобы догадаться о направлении монетарной политики США.

Последние данные о позициях инвесторов позволяют предположить, что политика рынков к доллару становится всё более агрессивной - появились первые короткие позиции в долларах с мая 2016 года. Тем не менее, заметно и процветание кэрри-трейд из-за рекордного числа коротких позиций в иенах с июня 2015 года.

Такая обстановка способствовала снижению доллара до новых минимумов 2017 года к сингапурскому доллару и мексиканскому песо.

По отношению к иене доллар немного снизился - на 0,12 процента до 112,35 иены.