Фондовый рынок Китая обновил максимум 20 месяцев, индексы Гонконга закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Китая обновили максимумы 20 месяцев по итогам торгов понедельника вопреки эскалации геополитической напряженности, поскольку инвесторы сочли, что новые ядерные испытания КНДР не окажут существенного влияния на фондовый рынок в долгосрочной перспективе.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,4 процента и закрылся на отметке 3.845,62 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite также поднялся на 0,4 процента до 3.379,58 пункта.

Северная Корея провела в воскресенье шестые по счету и пока самые мощные ядерные испытания, в ходе которых, как заявляет Пхеньян, была успешно протестирована усовершенствованная водородная бомба, предназначенная для ракеты дальнего действия. Новый шаг КНДР грозит дальнейшей эскалацией противостояния с США и их союзниками.

Однако участники китайского фондового рынка, который обычно игнорирует геополитическую обстановку на Корейском полуострове, сохраняли спокойствие.

“Ядерные испытания КНДР могут повлиять на аппетит к риску в краткосрочной перспективе, но мы не думаем, что он окажет продолжительное давление на рынок акций класса А”, - говорится в докладе брокерской компании Essence Securities.

Китайские и иностранные инвесторы становятся все увереннее в здоровье экономики страны, наращивая инвестиции в китайские фондовые рынки в тот момент, когда юань торгуется у пика 14 месяцев к доллару.

Динамика секторов на торгах понедельника была смешанной. Банковский сектор поднялся на 0,9 процента после трехдневного снижения.

Фондовый рынок Гонконга снизился по итогам торгов понедельника вслед за другими региональными биржами из-за эскалации геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР.

Индекс Hang Seng опустился на 0,8 процента до 27.740,26 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,9 процента, закрывшись на отметке 11.182,67 пункта.

Большинство секторов закрылись в минусе, при этом сильнее всего снизились сектор недвижимости и бумаги промышленных компаний.