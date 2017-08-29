Фондовый рынок Китая проигнорировал новость о ракетных испытаниях КНДР

Основные фондовые индексы Китая торговались без резких колебаний во вторник, так как инвесторы сделали передышку после недавнего ралли акций.

Инвесторы практически не отреагировали на новости о том, что КНДР запустила ракету над Японией, которые повлияли на динамику других азиатских бирж. Колебания китайского фондового рынка в основном зависят от внутренних факторов.

После ралли акций на протяжении двух сессий кряду участники рынка фиксировали прибыль. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,2 процента и закрылся на отметке 3.834,54 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1 процента до 3.365,23 пункта.

Большинство секторов практически не изменились, тогда как в лидеры снижения вышел сектор недвижимости.

К концу месяца инвесторы ждут публикации новых корпоративных отчетов, а также свежих данных о состоянии китайской промышленной отрасли и сектора услуг.

Фондовый рынок Гонконга снизился во вторник, копируя динамику глобальных бирж, из-за новостей о ракетных испытаниях Пхеньяна, которые привели к эскалации геополитической напряженности в регионе.

Индекс Hang Seng опустился на 0,4 процента до 27.765,01 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, также потерял 0,4 процента, закрывшись на отметке 11.296,08 пункта.

Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую через японский остров Хоккайдо и упавшую в море, чем вызвала негодование японского премьер-министра Синдзо Абэ и других мировых лидеров.

В лидерах снижения среди секторов гонконгского рынка оказались бумаги IT-компаний и финансового сектора.