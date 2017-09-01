Доллар малоподвижен после выхода данных, инвесторы ждут доклада о занятости

Доллар США торгуется с нулевой динамикой из-за осторожных настроений инвесторов, ожидающих выхода ежемесячного доклада о занятости в США после ряда вялых данных, поставивших под сомнение повышение ставки ФРС США в декабре.

Индекс доллара в целом показывает нулевую динамику к корзине шести основных валют, к 8.57 МСК индекс составил 92,741 пункта, немного снизившись за неделю. Тем не менее, индикатор уверенно держится выше минимума 2,5 лет, отмеченного на этой неделе из-за напряжённой геополитической ситуации вокруг Северной Кореи.

Министр финансов Японии Таро Асо сообщил в пятницу, что отменил поездку в США из-за неопределённости в сфере национальной безопасности после запуска Пхеньяном ракеты над Японией во вторник.

По отношению к иене доллар вырос на 0,1 процента до 110,04 иены, прибавив за неделю 0,6 процента.

На американскую валюту оказали давление и комментарии министра финансов США Стива Мнучина, который сказал о преимуществах ослабления доллара для американской торговли.

Евро опустился на 0,1 процента до $1,1895, а за неделю потерял 0,2 процента. Тем не менее, за текущий год единая европейская валюта выросла уже более чем на 13 процентов.

Программа скупки активов ЕЦБ завершается в конце 2017 года, и осенью центробанк сообщит, намерен ли продлить план. Глава ЕЦБ Марио Драги говорит, что программа будет действовать до тех пор, пока центробанк не увидит, что инфляция устойчиво держится на уровне чуть ниже 2 процентов.