Рынки акций Европы в плюсе, но розничный сектор под давлением из-за Carrefour

Европейские фондовые рынки начали торги четверга положительной динамикой индексов, однако, скорее всего, понесут потери третий месяц подряд, при этом бумаги ритейлеров находятся под давлением после предупреждения Carrefour о снижении прибыли.

К 11.05 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,37 процента, а индекс “голубых фишек” еврозоны набрал 0,45 процента. Немецкий DAX набрал 0,49 процента, французский CAC 40 укрепился на 0,29 процента, а британский FTSE 100 прибавил 0,29 процента.

Бумаги Carrefour подешевели на 13,64 процента, так как французская сеть супермаркетов предупредила, что ее прибыль в 2017 году может упасть на 12 процентов, и понизила целевой показатель роста продаж.

Прибыль компании за первое полугодие не оправдала прогнозов из-за жесткой конкуренции в розничном секторе, которая отрицательно сказалась на марже.

Акции Casino, конкурента Carrefour, сбавили 6,49 процента.

Индекс розничного сектора, который в текущем году находится в аутсайдерах европейского рынка, просел на 1,41 процента.

Акции Pernod Ricard сбавили 3,84 процента после того, как второй по величине производитель алкогольных напитков отчитался о результатах за 2016/17 финансовый год.

Хотя банковский сектор оказал поддержку рынкам в четверг, он может понести максимальные месячные потери с июня 2016 года, когда Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза.