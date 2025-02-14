Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда - ЦБ РФ

ЦБ РФ по-прежнему оценивает рынок труда как жесткий, напоминая, что безработица в РФ остается на историческом минимуме. Вместе с тем банк фиксирует снижение спроса на рабочую силу и видит в этом предпосылки для сбалансированного роста экономики РФ.

"Рынок труда остается жестким. Безработица по-прежнему находится на исторических минимумах. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - говорится в сообщении банка по итогам пятничного заседания совета директоров по ставке.

В то же время, по данным опросов, планы компаний по найму работников и увеличению заработных плат стали более сдержанными.

"Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту", - отмечает ЦБ.