Последнее обновление: 14.02.2025 17:30

В Венгрии обвалилось производство в одной из отданных Китаю ключевых отраслей

В Венгрии упало производство батарей для электромобилей до трехлетнего минимума, или на 51% в годовом выражении в 2024 году. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Венгерское правительство сделало ставку на эту отрасль в надежде вытащить производственный сектор из резкого спада, который начался около 2022 года. Благодаря госсубсидиям в страну удалось привлечь крупных китайских производителей.

Аккумуляторные заводы и производства, связанные с электромобильной индустрией в Венгрии, есть у китайских NIO, BYD, CATL, EVE Power, Sunwoda и Huayou Cobalt. Некоторые производственные площадки еще на стадии строительства.

В итоге экономика Венгрии стала в значительной степени зависеть от реализации аккумуляторов для электромобилей китайских заводов, расположенными в стране. Ослабление интереса к электромобилям в Европе привело к уменьшению объемов производства на этих предприятиях, что негативно сказалось на ВВП Венгрии в первом полугодии 2024 года (падение на 0,2%).

По итогам 2024 года промышленное производство в стране снизилось на 6,4% в годовом выражении. Основными причинами стали спад в автомобильной отрасли и сегменте электронного оборудования, пишет Bloomberg со ссылкой на данные венгерского статистического управления.



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