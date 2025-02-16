Цены на сливочное масло в РФ за январь выросли на 1,3%, годовой рост составил 35,5%

Цены на сливочное масло в РФ в январе по сравнению с декабрем 2024 года выросли на 1,25%, в годовом выражении рост составил 35,5%. Об этом сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Темпы роста цен на подсолнечное масло были выше - 2%. По сравнению с январем прошлого года это масло подорожало на 14,7%.

Цены на яйца поднялись на 0,5%, но по сравнению с январем 2024 года они были ниже на 9%.

В целом продукты питания в январе по сравнению с декабрем подорожали на 1,2%, в годовом выражении - на 11,3%. Алкогольная продукция стала дороже соответственно на 2,1% и 10,1%.

Росстат уточнил, что на рынке рыбопродуктов больше всего за месяц подорожали соленая сельдь (на 3,5%), мороженая неразделанная рыба (на 2,5%), охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород (на 2,1%). Цены на рыбное филе выросли на 1,9%, консервы в масле - на 1,2%, мороженые кальмары - на 1,4%.

На мясном рынке цены на говядину увеличились на 1,7%, мясо индейки - на 1,5%, мясо кур - на 0,7%, свинину - на 0,6%. Среди молочных продуктов сливки подорожали на 2,1%, сыры - на 1,9%.

Кроме того, цены на манную крупу выросли на 1,6%, ржаной хлеб - на 1,3%, пшеничный - на 1%, пшено - на 1,2%. Цены на водку повысились на 5,2%, шоколад - на 2,5%, коньяк - на 2,2%, пиво - на 1,3%, крепленые и игристые вина - на 1,2%, фруктовые соки и мороженое - на 1,1%

Плодоовощная продукция за месяц подорожала на 2,7%, по сравнению с январем 2024 года - на 16,8%.

В январе больше всего повысились цены на виноград (+10,4%), огурцы (+7,7%), свежие грибы (+7,2%), чеснок (+6,2%), лук (+4,4%), яблоки (+4,3%), свеклу (+3,6%), капусту (+3,6%), картофель (+3,5%), груши (+3,3%). Снизились цены на апельсины (-6,9%), сладкий перец (-5,1%), лимоны (-1,0%).