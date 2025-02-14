США перебросят в Европу четвертый стратегический бомбардировщик

В Великобританию в ближайшее время должен прибыть еще один, уже четвертый по счету американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Это следует из данных британского сайта Fairford Movements.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд в Англии уже находятся три B-52H. Их переброска с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота началась во вторник.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, бомбардировщики развертываются в Европе для участия в серии учений и учебных полетов совместно с ВВС союзников для "укрепления сплоченности и оттачивания коллективных возможностей".

"Тренировки вместе с нашими союзниками и партнерами обеспечивают бесперебойную интеграцию, усиливая наш коллективный потенциал сдерживания и ведения боевых действий в Европе", - заявил генерал-майор Джозеф Кампо, директор по операциям и стратегическому сдерживанию ВВС США в Европе.

После трансатлантического перелета первые бомбардировщики ВВС США, находясь в небе над Европой, уже выполнили первую плановую миссию совместно с истребителями Франции, Швеции и Финляндии.