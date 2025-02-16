Годовая инфляция в Польше в январе составила 5,3%

Цены на потребительские товары и услуги в январе в Польше выросли на 5,3% в годовом исчислении. Соответствующие данные представило Главное статистическое управление (GUS).

По словам главного экономиста PKO Bank Polski Петра Буяка, рост инфляции был весьма резким. При этом эксперт предположил, что эта тенденция сохранится в феврале и марте, но затем инфляция должна замедлиться.

«По нашим прогнозам, инфляция начнет снижаться с апреля, однако поначалу это снижение будет весьма скромным. Инфляция сохранится на уровне около 5% до середины года, и только с июля мы увидим более заметное замедление темпов роста цен», - сказал экономист.

Петр Буяк добавил, что осенью инфляция должна упасть ниже 3,5%, что позволит Совету по денежно-кредитной политике начать обсуждение снижения процентных ставок в стране.