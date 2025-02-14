Еврокомиссия устанавливает контакты для торговых переговоров с США

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает в ближайшее время приступить к переговорам с США по торговым вопросам, но еще рано говорить о деталях. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"На данной стадии мы не будем вдаваться в подробности о том, что войдет в тематику переговоров между ЕС и Соединенными Штатами по поиску решения торговых вопросов, которые сейчас являются предметом дискуссий. Все, что я могу сказать: осуществляются контакты. Они имели место на этой неделе между политическими должностными лицами и продолжатся в ближайшие дни, чтобы найти решения, устраивающие обе стороны ", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, контакты должны активизироваться на следующей неделе "по мере обсуждения этих сложных тем".

Он не смог ответить на вопрос о сроках поездки в США переговорщиков ЕС, но сказал, что это произойдет "очень скоро".

Ранее в пятницу Еврокомиссия распространила заявление, в котором назвала ошибочными инициативы президента США Дональда Трампа в области торговли и пообещала жесткую реакцию на неоправданные, по мнению Брюсселя, таможенные тарифы на европейский экспорт.

Трамп в четверг поручил своей администрации проработать вопрос о введении пошлин против тех стран, в которых действуют аналогичные меры против американских товаров.

В начале текущей недели президент США подписал указ о введении дополнительно к существующим пошлины в размере 25% на всю импортируемую сталь и алюминий из любых стран.