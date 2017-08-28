Фондовые индексы Китая закрылись на 20-месячных пиках

Основные фондовые индексы Китая достигли 20-месячных максимумов в понедельник, поддерживаемые ростом акций финансового сектора и серией превзошедших прогнозы отчетов о прибыли государственных промышленных гигантов.

Улучшению настроений на рынке также способствовали признаки того, что Китай активизирует усилия, направленные на реструктуризацию государственных предприятий, создавая условия для увеличения государственных и частных инвестиций в отрасль.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,9 процента до 3.362,65 пункта, продолжив подниматься выше отметки 3.300 пункта, которая в прошлом выступала уровнем сопротивления.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, повысился на 1,2 процента и закрылся на отметке 3.842,71 пункта.

В лидерах роста оказались акции финансового сектора, при этом бумаги брокерских компаний в ходе торгов прибавляли до 6 процентов в надежде на то, что эти компании смогут извлечь наибольшую выгоду от подъема фондового рынка.

Прибыль китайских промышленных предприятий в июле выросла на 16,5 процента в годовом выражении, показали данные Национального бюро статистики в воскресенье. Хотя темпы роста замедлились по сравнению с июнем, прибыль в период с января по июнь подскочила на 21,2 процента.

Ведущий фондовый индекс Гонконга завершил торги понедельника практически без изменений, ненадолго преодолев отметку в 28.000 пунктов впервые с мая 2015 года, поскольку слабость акций потребительского и технологического секторов нивелировала укрепление бумаг финансового сектора.

Индекс Hang Seng поднялся на 0,1 процента до 27.863,29 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,5 процента, закрывшись на отметке 11.342,07 пункта.