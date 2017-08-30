Европейские рынки акций восстановились, в фокусе корпоративная отчетность

Инвесторы в среду вернулись в европейские акции, толкнув вверх индексы после того, как днем ранее геополитические опасения спровоцировали резкое снижение фондовых рынков.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10.43 МСК прибавил 0,7 процента, восстановив практически все потери предыдущей сессии, когда запуск ракеты Северной Кореей спровоцировал распродажу на рынках.

Акции еврозоны и индекс “голубых фишек” прибавили по 0,6 процента.

Банковские акции, резко снизившиеся во вторник на фоне бегства от риска, в начале торгов среды выросли на 0,9 процента.

Инвесторы вновь переключили внимание на внушающие оптимизм финансовые результаты компаний.

Акции немецкой вещательной компании RTL выросли на 2,8 процента благодаря увеличению квартальной прибыли, превысившей прогнозы, несмотря на трудные условия на рынке рекламы.

Бумаги французского поставщика медицинского оборудования Biomerieux подорожали на 8,2 процента после того, как компания повысила прогнозы на 2017 год благодаря хорошим результатам в первом полугодии.

Акции шведского девелопера JM снизились на 4,2 процента после того, как норвежская строительная ассоциация OBOS сообщила, что продала все принадлежавшие ей акции компании.