Доллар подрос к иене, в фокусе - денежно-кредитная политика центробанков

Доллар повысился к иене в пятницу, поскольку некоторые участники рынка вновь покупали американскую валюту, чтобы сбалансировать позиции перед конференцией представителей центральных банков в Джексон-Хоул.

Хотя ожидается, что глава Федрезерва США Джанет Йеллен и руководитель Европейского центрального банка Марио Драги будут придерживаться заранее подготовленной речи в ходе пятничных выступлений, инвесторы будут ждать сигналов о дальнейшем повышении ставок ФРС и начале сокращения баланса, а также о том, планирует ли ЕЦБ отказываться от мер стимулирования.

Доллар к 8.46 подрос к иене на 0,05 процента до 109,59 иены, накануне набрав 0,5 процента.

Валюта США может прибавить 0,3 процента к иене за неделю, в ходе которой она опускалась до 108,635 иены на фоне геополитической напряженности на Корейском полуострове.

Теперь инвесторы переключились с геополитики и политических противоречий в Вашингтоне на вопросы денежно-кредитной политики.

Евро сбавил 0,02 процента, опустившись до $1,1795. За неделю единая европейская валюта может набрать 0,3 процента.

Индекс доллара к корзине основных валют-соперников практически не изменился, находясь у отметки 93,300 после роста на 0,15 процента накануне на фоне подъема доходности госбондов США.

Австралийский и новозеландский доллар торговались почти без изменений вблизи отметок $0,7900 и $0,7210 соответственно.