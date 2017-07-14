ЕЦБ в сентябре может объявить о сворачивании мер стимулирования - WSJ

Европейский центробанк в сентябре, скорее всего, сигнализирует о начале постепенного сворачивания программы скупки активов в следующем году, а глава регулятора Марио Драги в конце августа может пролить свет на эти планы, сообщила в четверг газета Wall Street Journal.

Финансовые рынки ждут, что в сентябре ЕЦБ примет решение относительно будущего мер стимулирования. Некоторые инвесторы ждут продления программы и единовременного сокращения мер стимулирования, другие - постепенного, но устойчивого сворачивания.

В июне Драги открыл дверь для изменения программы, заявив, что рост ВВП поддерживает экономику еврозоны, поэтому ЕЦБ может сократить меры стимулирования, сохранив аккомодативную политику.

Чиновники центробанка сообщили Рейтер, что решение, вероятно, будет принято в сентябре или, самое позднее, в октябре, однако подчеркнули, что это зависит от экономических данных и ситуации на рынке.

За две недели до заседания ЕЦБ, которое состоится 7 сентября, Драги выступит на ежегодном симпозиуме ФРС.

В противовес сообщению Wall Street Journal, глава центробанка Латвии Илмарс Римшевичс сказал, что скупка активов может продолжаться еще несколько лет, учитывая недавнее ухудшение прогнозов инфляции.

"Это (снижение прогнозов) показывает, что 2-процентный целевой уровень среднесрочной инфляции не достигнут, поэтому эта программа может остаться в силе как минимум еще несколько лет", - сказал он в четверг.

ЕЦБ подтвердил, что Драги выступит на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в августе, но отказался комментировать сообщение газеты.