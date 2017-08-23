Доллар в минусе к иене после комментариев Трампа

Доллар снизился к иене в среду после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить работу правительства для выполнения своего предвыборного обещания, но в целом динамика основных валют была сдержанной перед началом банковского симпозиума в Джексон-Хоул.

В ходе выступления перед сторонниками в Финиксе Трамп упомянул свое обещание построить стену на границе США с Мексикой, сказав: "Мы построим эту стену, даже если нам придется закрыть правительство".

Доллар к 8.54 опустился на 0,12 процента к иене до 109,47 иены, отойдя от пробитого в ходе торгов пика на уровне 109,83 иены.

Однако валюта США остается значительно выше достигнутого на прошлой неделе минимума четырех месяцев 108,605 иены.

"Снижение небольшое, и в основном было отыграно, но рынки, похоже, решили, что слова Трампа негативно влияют на доллар", - сказала старший рыночный экономист Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера.

"Сегодня инвесторы обращают большее внимание на грядущую конференцию в Джексон-Хоул, чем на комментарии Трампа", - сказала она.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,02 процента до 93,527 после роста на 0,5 процента в ходе предыдущих торгов.

Инвесторы ждут назначенных на пятницу выступлений главы Федрезерва США Джанет Йеллен и руководителя Европейского центробанка Марио Драги в Джексон-Хоул, однако ожидается, что никто из них не объявит об изменениях в монетарной политике.

Евро опустился на 0,03 процента до $1,1757, во вторник потеряв 0,5 процента.