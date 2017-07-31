Рынок акций Китая вырос за счет сырьевого сектора, индексы Гонконга в плюсе 7-й месяц подряд

Китайский фондовый рынок закрылся ростом в понедельник, поскольку инвесторы вкладывались в компании сырьевого сектора, которые прогнозируют увеличение прибыли в первом полугодии.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,5 процента до 3.737,87 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,6 процента и закрылся на отметке 3.273,03 пункта.

За месяц CSI300 прибавил 2,0 процента, а SSEC - 2,5 процента.

Рынок сдержанно отреагировал на вышедшие в понедельник данные, указавшие на небольшое замедление роста производственной активности в Китае в июле.

Официальный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 51,4 пункта в июле, показали данные Национального статистического бюро в понедельник, с 51,7 пункта в июне, но продолжил удерживаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада.

Рост ВВП Китая в первом полугодии составил 6,9 процента, превысив прогнозы, за счет длящегося в течение года бума строительного сектора, восстановления экспорта и активных розничных продаж.

Динамика секторов была смешанной.

Сырьевой сектор превзошел показатели рынка. Индекс сектора подскочил на 4 процента до пика около трех лет, поскольку лидеры сектора прогнозируют уверенный рост полугодовой прибыли.

В отстающих оказались банковский сектор и сектор недвижимости.

Фондовый рынок Гонконга закрылся на максимуме 25 месяцев в понедельник, показав рост седьмой месяц кряду, также благодаря компаниям сырьевого сектора.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,3 процента до 27.323,99 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, набрал 0,7 процента, закрывшись на отметке 10.827,84 пункта.

За месяц HSI набрал 6,1 процента, а HSCE - 4,5 процента.