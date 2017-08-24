Последнее обновление: 24.08.2017 17:06

Акции Европы выросли благодаря циклическим секторам

Европейские акции выросли в четверг благодаря подъему циклических секторов, в то время как резкое снижение бумаг Dixons Carphone, опубликовавшей прогноз о возможном снижении прибыли, доминировало в начале торгов.

Панъевропейский индекс STOXX 600, индекс еврозоны и индекс "голубых фишек" к 11.13 выросли на 0,2 процента.

Акции Dixons Carphone упали на 25 процентов после того, как ритейлер мобильных телефонов понизил прогноз годовой прибыли, отразив ухудшение условий на рынке, поскольку пользователи стали реже менять телефоны на новые.

Бумаги ирландского производителя строительных материалов CRH подорожали на 3,4 процента после того, как компания продала свой дистрибьюторский бизнес в США Beacon Roofing Supply.

Акции Sunrise Communications прибавили 6,5 процента после того, как квартальная чистая прибыль телекоммуникационной компании выросла более чем вдвое, а банк Berenberg повысил рейтинг бумаг.

Акции разработчика ПО Simcorp упали на 10,6 процента после того, как квартальные результаты компании не дотянули до прогнозов.

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